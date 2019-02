Teatro: a Bologna 'Quartet' di Harwood

Nel 2012 Dustin Hoffman ne fece un film di grande successo, capace di divertire e di commuovere: la commedia di Ronald Harwood, 'Quartet', arriva ora sul palcoscenico del Teatro Duse di Bologna dal 15 al 17 febbraio con Erica Blanc, Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini, nei panni di quattro celebri cantanti d'opera ormai pensionati.

Diretta da Patrick Rossi Gastaldi e ambientata in Italia, culla del bel canto, 'Quartet' mostra quattro artisti, ancora energici, irascibili e divertenti, ospiti in una casa di riposo.

A scompigliare la loro vita di tranquille vecchie glorie è la proposta di tornare in scena per rappresentare ad un gran gala il famosissimo quartetto Bella figlia dell'amore dal Rigoletto di Giuseppe Verdi. Tra rivelazioni, confessioni, invenzioni ed il classico coup de théâtre, i quattro troveranno il modo non solo di tornare sotto i riflettori, ma anche di far riascoltare le loro voci, riscoprendosi giovani e gloriosi come un tempo.