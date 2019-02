Parma città gastronomia prende forma

(ANSA) - PARMA, 12 FEB - Il progetto Parma Unesco Creative City of Gastronomy prende forma, con il calendario degli eventi food in programma nel 2019. Si parte con Cibus Off (dal 6 al 14 aprile), in concomitanza con Cibus Connect, si prosegue con il ciclo di appuntamenti 'Giardini Gourmet' (oltre ai venerdì sera di settembre, 5 weekend a partire dal 10-12 maggio), un format che abbina verde urbano, cucina e cultura. Il mese più ricco è settembre, con 'Settembre Gastronomico': quattro settimane di eventi, dedicate ognuna a un'eccellenza made in Parma. Ad aprire questa kermesse sarà la 'Cena dei Mille': a raccogliere il testimone di Carlo Cracco, guest chef nel 2018, sarà il tristellato Norbert Niederkofler. "Il territorio, il mondo produttivo e turistico e l'aspetto culturale continuano a essere al centro del nostro lavoro - ha detto il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti - l'alleanza pubblico-privato ha portato Parma a prestigiosi successi, come il riconoscimento Unesco e la nomina a Capitale Italiana della Cultura 2020".