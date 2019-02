Fotografia Europea dedicata ai 'Legami'

'Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi' è il tema della 14/a edizione di Fotografia Europea, in programma dal 12 aprile al 9 giugno a Reggio Emilia con mostre, conferenze, spettacoli e workshop. Tra le iniziative di maggiore interesse, le antologiche del fotografo tedesco, naturalizzato americano, Horst P.Horst (1906-1999), con 120 immagini, e Larry Fink (New York, 1941), che propone 'Unbridled Curiosity', oltre 90 scatti in bianco e nero realizzati tra gli anni '60 e oggi; il focus sul Giappone, paese ospite del 2019; le personali di maestri italiani quali Vincenzo Castella, Francesco Jodice e Giovanni Chiaramonte.

Il festival, direzione artistica di Walter Guadagnini, è promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio e alla Regione Emilia-Romagna e il sostegno del Ministero per i Beni culturali. Fotografia Europea fa parte della rete Sistema Festival Fotografia, che comprende anche gli appuntamenti di Lucca, Cortona, Lodi e Savignano sul Rubicone.