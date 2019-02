A Cervia P.O.D. e Alien Ant Farm

(ANSA) - RAVENNA, 12 FEB - Due band che hanno segnato l'epoca del 'nu metal', P.O.D. e Alien Ant Farm, saranno in Italia per l'unica data il 16 febbraio al Rock Planet di Pinarella di Cervia (Ravenna). Con loro gli special guests '68' di John Scogin, ex voce dei Chariot.

Forti di una carriera ultraventennale, i P.O.D. - che si sono formati nel '92 a san Diego - hanno fatto uscire a novembre l'ultimo album 'Circles', trainato da pezzi come 'Rockin' with the Best'. Nella loro musica hanno come principali riferimenti il rap, il funk e l'heavy metal: "Andiamo avanti a suonare e scrivere nuova musica perché ha ancora un significato importante per le persone che vengono a vederci e ascoltano le nostre canzoni", commenta il frontman Sonny Sandoval. Gli Alien Ant Farm, nati nel '96 a Riverside, in California, sono conosciuti per la loro cover (2001) di 'Smooth criminal' di Michael Jackson: da allora Dryden Mitchell e i compagni di band hanno venduto 5 milioni di copie dei loro cinque dischi, l'ultimo - 'Always and forever' - del 2015.