Spal: Semplici, qualità fa la differenza

(ANSA) - BERGAMO, 10 FEB - Leonardo Semplici non accoglie favorevolmente soltanto il risultato finale: "Abbiamo fatto una buona gara contro la migliore squadra del momento, dimostrando personalità e determinazione - premette il tecnico della Spal -.

Alla lunga c'è mancata la continuità lungo i 90 minuti: fatale, contro una squadra di qualità, che ha trovato le due-tre giocate per fare la differenza, con Ilicic e Zapata che l'hanno risolta dopo essere stati comunque limitati da noi". Qualche cruccio sui gol presi: "Sul pari avevamo la difesa alta, ma avremmo dovuto coprire su Zapata. Siamo arrivati in ritardo anche sul cross del secondo gol. In serie A queste sono cose che si pagano - continua Semplici -. Bisogna lavorare sui nostri limiti, perché basta un piccolo errore di concetto come oggi per perdere qualche punto per strada".