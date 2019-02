Mihajlovic "Meritavamo noi"

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Siamo stati traditi dalla paura di vincere e su quel tasto batto e continuerò a battere, perché con coraggio possiamo battere chiunque, come abbiamo dimostrato con l'Inter". Così il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio interno contro il Genoa. "Abbiamo fatto una buona gara - prosegue il mister serbo - abbiamo creato 5-6 occasioni nitide nella ripresa. Avessimo vinto non avremmo rubato nulla, secondo me meritavamo i tre punti". Ha segnato dopo una vita Mattia Destro: "In settimana - racconta Mihajlovic - gli ho detto che per noi è un giocatore importante, ma deve cambiare atteggiamento in allenamento. Con me non ha quasi mai sbagliato.

Questo per lui deve essere solo il primo passo".