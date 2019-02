Inter: Lautaro, cose da migliorare

(ANSA) - PARMA, 9 FEB - Se l'Inter si è ritrovata lo deve a Lautaro Martinez che si dice "contento per il gol, soprattutto perché ci ha permesso di tornare a vincere dopo tanto tempo.

Tornare a fare tre punti era fondamentale, ma ci sono tante cose da migliorare. Soprattutto dal punto di vista mentale perché è la mentalità a fare sempre la differenza". Una sconfitta che non fa male invece quella subita dal Parma.

Classifica sempre più che positiva con la zona retrocessione ancora distante. "Siamo partiti molto bene nel primo tempo.

Nella ripresa abbiamo sofferto e il rammarico più grande è quello di avere subito gol dopo che ci eravamo sistemati in difesa, a causa di una nostra ingenuità - ha spiegato il tecnico crociato Roberto D'Aversa - Se gli episodi fossero stati dalla nostra parte avremmo parlato di un altro risultato. Ci sono stati degli errori che ci hanno penalizzato".