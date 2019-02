In arrivo sede Amazon a Santarcangelo

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - Una sede romagnola per Amazon. Il colosso mondiale dell'e-commerce è atteso a sbarcare, a breve, a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese. Ne da notizia, sul suo sito Web, la stessa Amministrazione comunale secondo cui "sono in via di definizione, proprio in questi giorni, le procedure amministrative per l'arrivo di una sede Amazon" in città.

Le procedure "per il rilascio del permesso di costruire all'azienda sono ormai in dirittura d'arrivo", spiega il Comune: la nuova struttura logistica sorgerà in "un'area che già prevedeva una destinazione urbanistica coerente alle necessità aziendali; rientra in un piano di completamento e non rappresenta una nuova edificazione. A beneficio della comunità di Santarcangelo, oltre alla creazione di circa 50 nuovi posti di lavoro" ci sarà "la realizzazione di una rotatoria".