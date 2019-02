Musica: al via 'Trasporti eccezionali'

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - E' partita la 'call pubblica' per proporre la propria candidatura entro il 28 febbraio a 'Trasporti eccezionali' che promuove talenti musicali residenti in regione, sostenuto con 80.000 euro dall'assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna, e riservato ad under 30. Gli artisti o gruppi selezionati potranno sviluppare i propri progetti in 'residenza' al teatro Petrella di Longiano, per i residenti nelle province di Rimini-Forlì Cesena e Ravenna; la casa della cultura 'Italo Calvino' di Calderara di Reno per quelle di Bologna-Ferrara-Modena e L'Accademia musicale polivalente di Parma per quelle Reggio Emilia-Parma-Piacenza.

accompagnati da personale artistico e tecnico.

Previsti formazione e tutoraggio di 40 ore, l'utilizzo della sala prove per 50 ore, un concerto a fine periodo. Al termine sarà scelto un artista o gruppo a cui sarà garantita la produzione e promozione di un mini-album, e un tour promozionale di otto concerti, due dei quali fuori regione.