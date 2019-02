Moto contro furgone, morto nel Cesenate

(ANSA) - CESENA, 8 FEB - Incidente mortale, intorno alle 15, a Provezza di Cesena in via Santa Maria Nuova. Nello scontro tra una moto e un furgone, a perdere la vita - a circa duecento metri dalla propria abitazione - è stato un uomo che avrebbe compiuto 68 anni a breve.

Era ormai arrivato a casa, la moglie lo stava aspettando, quando in sella alla sua Honda Sh 300 si è scontrato con la parte posteriore di un furgone che pare stesse uscendo da un' area privata.

Il motociclista è deceduto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118. Il conducente dell'autocarro, 53 anni, appena ha visto chi fosse la vittima ha accusato un malore: la conosceva molto bene essendo un suo vicino di casa.