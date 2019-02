Maltempo: bimbi ringraziano Carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - "Grazie per averci aiutato! Il vostro aiuto è stato prezioso!". E' la frase di ringraziamento, accompagnata da un cuore rosso, scritta su un cartellone che i bambini della Scuola Elementare Paolo Borsellino di Argelato, nel Bolognese, questa mattina hanno portato alla stazione mobile dei Carabinieri allestita nel centro del paese, uno dei più colpiti dall'esondazione del fiume Reno lo scorso finesettimana.

I piccoli alunni hanno voluto ringraziare così i militari dell'Arma per l'impegno e la vicinanza mostrati durante l'emergenza. Per i danni dell'esondazione, la loro scuola era dovuta rimanere chiusa per un paio di giorni.