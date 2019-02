Arte: a Bologna un ritratto di Hogarth

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - Un protagonista della pittura europea del Settecento arriva per la prima volta a Bologna: è il pittore e incisore inglese William Hogarth, di cui il Museo Davia Bargellini espone dal 10 febbraio al 28 aprile il dipinto 'Ritratto di Signora in abito bianco e orecchini di perle', proveniente dal Museo di Belle Arti di Gand, in Belgio.

Realizzato intorno al 1740, il Ritratto appartiene agli anni in cui Hogarth, dedicandosi alla ritrattistica, genere fra i più apprezzati dalla committenza inglese, sperimenta soluzioni innovative per incontrare il favore dei clienti, perlopiù della classe borghese dei mercanti, professionisti, ecclesiastici.

Piuttosto rari, i suoi ritratti sono raccolti soprattutto in musei britannici o americani.

L'esposizione a Bologna fa parte di un accordo di prestito che ha visto i Musei Civici d'Arte Antica concedere due pezzi dalla collezione Davia Bargellini per l'esposizione 'Les Dames du Baroque. Femmes peintres dans l'Italie du XVIe e XVIIe' allestita nel museo belga.