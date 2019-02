Bologna vetrina per l'Italia del torrone

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - È il dolce della tradizione natalizia, ma sempre di più una golosità disponibile tutto l'anno, che racconta la storia dei territori di provenienza, dal Piemonte alla Sicilia: è il torrone che per due giorni, il 9 e 10 febbraio, sarà in vetrina al Fico Eataly World di Bologna col primo salone dedicato. Ospite d'onore la città di Cremona, città "natale" della specialità, ma parteciperanno produttori artigianali di Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Marche, Campania, Calabria, Sicilia.

Nella due giorni i visitatori potranno apprezzare le differenze tra il torrone alle nocciole e quello alle mandorle o ai pistacchi, degustare torroncini, cupeta, croccanti e specialità tipiche, non tutte conosciute, con i laboratori e le degustazioni dei TorronLab. Spazio poi mercato con le specialità provenienti dalle diverse aree di produzione.