Al Duse di Bologna una Carmen danzata

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - Il Teatro Duse di Bologna ospiterà il 13 febbraio alle 21 un allestimento della 'Carmen' che alle musiche di Georges Bizet affianca la musica popolare flamenca.

'Carmen' è presentata dalla Compagnia Ballet Flamenco Espanol, con coreografie di Tito Osuna.

Nell'atmosfera di una Spagna antica e affascinante, lo spettacolo mette in scena tutta la sensualità, l'eleganza e forza del flamenco, traendo spunto sia dai quattro quadri che compongono l'opera sia dalla novella di Mérimée, da cui nasce il soggetto di 'Carmen'. In esso si intrecciano diversi stili di danza facendo rivivere il potente carattere dei toreri e la passionalità gitana. Un allestimento che reinterpreta e rende in scena tutta l'audace sensualità del capolavoro di Bizet. Ad accompagnare i ballerini e solisti del Ballet Flamenco Espanol le musiche eseguite dal vivo da un ensemble composto dalle chitarre di Antonio Sanchez e Paco Soto, dal flauto di Pedro Esparza e dai cantaoras Paz de Manuel e Desire Paredes.