Mirabilandia, on line sito Ducati World

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Ducati World diventa una "realtà" virtuale in attesa dell'inaugurazione, prevista nei prossimi mesi. Dal 6 febbraio è online il sito ducatiworld.mirabilandia.it dedicato all'area tematica di Mirabilandia riservata alle "Rosse di Borgo Panigale", la prima al mondo dedicata a un brand motociclistico in un parco divertimenti. Il sito offre l'opportunità di fare una full immersion nel "Parco che verrà" e di rimanere sempre informati sulle novità e i progressi dei lavori, attraverso le news e la gallery con foto e video in continuo aggiornamento.

Previsto per la primavera 2019, il Ducati World avrà un'estensione di 35.000 mq, pari a un terzo dell'intero Parco di Mirabilandia, e conterrà, fra l'altro, il panoramico duelling coaster Desmo Race, con due moto che si sfideranno sulla pista, e una struttura interamente dedicata ad una vera e propria Ducati Experience, con simulatori di ultima generazione.