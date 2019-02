Maltempo, Regione firma la richiesta di stato d'emergenza

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - che aveva preannunciato la mossa nei giorni scorsi - ha firmato e inviato al Governo la richiesta di stato d'emergenza nazionale per i danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna nell'ultimo fine settimana. A una prima stima - spiega una nota - i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso. La stima definitiva verrà completata nei prossimi giorni una volta terminati i sopralluoghi nei territori colpiti con le verifiche relative sia alla parte pubblica che ai privati, cittadini e imprese.