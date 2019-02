A Bologna arrivano i dottori in A.I.

(ANSA) - BOLOGNA, 06 FEB - L'Università di Bologna scommette sull'intelligenza artificiale, 'anima' delle tecnologie più innovative, dalla domotica alla guida autonoma, dai robot alle applicazioni in campo sanitario, e si prepara a sfornare primi laureati e ricercatori ad hoc.

Per l'anno accademico 2019/2020 l'Alma Mater ha istituito un corso di laurea magistrale internazionale in 'Artificial Intelligence', il secondo percorso di studio in Italia dopo quello della Sapienza' di Roma, e lancia il Centro di ricerca per l'intelligenza e la digitalizzazione della conoscenza che prenderà corpo ad aprile. Bologna, tra l'altro, accoglierà nel 2022 la prossima edizione della IJCAI-ECAI, la più grande conferenza scientifica sui temi dell'intelligenza artificiale.