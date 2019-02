Investita da un bus, rischia di perdere una gamba

Sono molto gravi le condizioni di una donna di 47 anni, finita sotto un autobus Tper nel primo pomeriggio in via Irnerio, nel centro di Bologna. Dalla prima ricostruzione, avrebbe attraversato la strada di corsa non accorgendosi dell'arrivo di un bus della linea 20, diretto verso il centro. L'urto è stato laterale e la donna, cadendo a terra, è finita con una gamba sotto il mezzo, le cui ruote posteriori l'hanno schiacciata. L'incidente è avvenuto vicino all'incrocio con via Mascarella e all'altezza di un attraversamento pedonale con semaforo.

Secondo i testimoni la donna, che attraversava da destra a sinistra, aveva superato la prima corsia destinata alle auto private, dove non passava nessuno, poi avrebbe tentato di oltrepassare correndo anche quella riservata ai bus. Soccorsa dal 118, è stata portata in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore e ricoverata in rianimazione, prognosi riservata. Rischia di perdere la gamba. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.