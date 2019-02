Camion fuori strada in A1 nel Bolognese

Un autoarticolato con un carico di ortaggi, per lo più radicchio, è finito fuori strada, urtando violentemente un pilone di cartellonistica stradale, la scorsa notte sulla carreggiata Sud della A1, all'altezza dello svincolo per Casalecchio di Reno (Bologna). Il conducente, uscito da solo dalla cabina di guida, ha riportato ferite non gravi ed è stato soccorso dal 118. Il danneggiamento del serbatoio di carburante dell'autoarticolato, e la conseguente fuoriuscita di gasolio, ha reso necessario l'intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui una autogru, per tamponare la perdita e mettere in sicurezza il veicolo. In particolare, i pompieri hanno immediatamente scollegato la batteria e isolato la parte elettrica per evitare possibili inneschi. L'intervento, cominciato intorno alle due, si è concluso dopo circa un'ora e mezza. È intervenuta anche la Polizia stradale.