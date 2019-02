Yamaha nera e blu, Rossi "Mi piace"

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Nuovo sponsor, nuovi colori per la Yamaha 2019 nel mondiale MotoGp. Presentata a Jakarta, la livrea della M1 ora è nera e blu. Un accoppiamento cromatico apprezzato da Valentino Rossi: "E' una moto anche un po' interista e quindi mi piace" ha detto il pilota, al via della 24/a stagione iridata.

"Con Maverick (Vinales, ndr) formiamo una bella coppia, vogliamo far tornare Yamaha vittoriosa". Mercoledì partono i primi test dell'anno: "La chiave saranno sempre le gomme: va veloce e vince chi le conserva fino alla fine".