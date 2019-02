Saldi: Confcommercio E-R spesa 88 euro

Nelle prime quattro settimane di saldi, per quanto riguarda l'abbigliamento, la spesa media, in Emilia-Romagna, si è attestata sugli 88 euro a persona, circa 194 euro a famiglia. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Confcommercio Emilia-Romagna attraverso il Centro Studi Iscom Group, secondo cui i dati raccolti tra le imprese commerciali evidenziano "segnali confortanti".

Rispetto allo scorso anno, a giudizio del 15% degli operatori oggetto del sondaggio le vendite sono aumentate mentre risultano stabili per il 58%. Chi ha rilevato aumenti di vendita ha avuto incrementi intorno al 10/15%. Il 27% ha segnalato invece una diminuzione delle vendite.

"Il primo mese di saldi all'insegna della stabilità - commenta Marco Cremonini, presidente di Federazione Moda Italia di Confcommercio Emilia-Romagna - ci fa ben sperare per il prossimo futuro".

Secondo la ricerca "sono stati fatti acquisti non molto impegnativi ma, anche grazie al freddo di metà gennaio, è ripartita la vendita dei capispalla".