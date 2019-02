Piena del Reno, l'allerta si attenua

Si attenua l'allerta di protezione civile in Emilia-Romagna, rimanendo di codice 'giallo' per criticità idraulica e idrogeologica nei bacini romagnoli e emiliani, nella pianura emiliana centrale e costa ferrarese, queste ultime aree interessate dal protrarsi della piena del fiume Reno, che venerdì ha rotto un argine nella bassa Bolognese.

Per domani, martedì 5 febbraio, Arpae e Protezione civile peraltro non prevedono condizioni meteo significative.