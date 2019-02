De Zerbi,contento ma preso gol evitabile

(ANSA) - GENOVA, 3 FEB - "Rispetto alla gara d'andata che avevamo vinto abbiamo giocato nettamente meglio. Il Genoa è una squadra forte e appena si saranno adattati i nuovi farà ancora meglio. Noi abbiamo fatto bene e sono molto contento per la mentalità espressa, per il coraggio messo in campo ma soprattutto per la voglia di giocare oltre che per l'attenzione nel non subire niente". Così l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che però ha voluto sottolineare anche alcune note non positive. "Avremmo dovuto fare qualcosa di più al momento dell' ultimo passaggio, essere più bravi e più veloci nel muovere la palla. Siamo stati poco concreti e poi abbiamo preso un gol evitabile ma va detto che nella ripresa a parte un tiro di Kouamé su cui è stato bravo Consigli non abbiamo subito niente".