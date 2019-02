Juventus-Parma 3-3

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Frenata della Juventus che dopo l'eliminazione dalla coppa Italia per mano dell'Atalanta, nell'anticipo della 22/a giornata contro il Parma finisce 3-3 con gli emiliani che raggiungono il pari in rimonta grazie al gol di Barillà e la doppietta nel finale di Gervinho. Nel primo tempo bianconeri avanti con Cristiano Ronaldo al 36'. Il raddoppio bianconero arriva nella ripresa e lo firma Rugani al 17'. Tre minuti ed il Parma accorcia con Barillà che riapre la partita ma CR7 di testa due minuti dopo porta la Juventus sul 3-1. La partita sembrerebbe chiusa invece il Parma la riapre al 29' con Gervinho, a segno di tacco (con deviazione). In pieno recupero, al minuto 28 il gol del 3-3 ancora di Gervinho. Un passo falso per i bianconeri che comunque mantengono il Napoli a 9 punti di distanza.