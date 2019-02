Rossi a Sky Racing Team, "Divertiamoci"

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - ''Dai che ci divertiamo''. E' il videomessaggio di Valentino Rossi ai piloti dello 'Sky Racing Team VR46', presentato oggi nella sede Sky di Milano. Dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto2 nel 2018 con Pecco Bagnaia, ora al Team Pramac in MotoGp, la squadra capitanata dal team manager Pablo Nieto, nata sei anni fa in sinergia tra il gruppo Sky e Valentino Rossi, punta al bis, confermando la propria matrice italiana. Quattro i piloti azzurri: Luca Marini e Nicolò Bulega in Moto2, Dennis Foggia e Celestino Vietti in Moto3. Una novità, Roberto Locatelli sarà il nuovo coach di pista: ''Cercherò di essere utile ai giovani e cercare di trovare la soluzione giusta con i capi tecnici per le gare''.