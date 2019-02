Morto a Modena star 'Lascia o Raddoppia'

(ANSA) - MODENA, 1 FEB - È morto a Modena, all'età di 93 anni, Enzo Cambi divenuto famoso a seguito della sua partecipazione, nel 1956, alla trasmissione televisiva di Mike Bongiorno 'Lascia o raddoppia' dove vinse la cifra massima, ovvero cinque milioni e 120mila lire.

Cambi, geometra, era riuscito ad aggiudicarsi l'ingente premio grazie alla sua passione per la geografia. In una intervista rilasciata anni dopo la vincita aveva raccontato la sua vicenda in questi termini: "La domanda che mi ha messo più in crisi è stata una delle prime. In realtà era facile ma in quel momento mi son fatto prendere dal panico. Mi si chiedeva la capitale del Nicaragua. Managua, ovvio, fa anche rima. Ma che fatica per ricordarla. Mike Bongiorno? Si emozionava quando i concorrenti indovinavano le risposte".

I funerali di Cambi si terranno domattina a Modena, nella parrocchia di Gesù Redentore.