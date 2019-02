Livre d'Image di Godard per Art City

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Le Livre d'Image con cui Jean-Luc Godard si è aggiudicato nel 2018, a 88 anni, la prima Palma d'Oro Speciale di Cannes, testimonia il suo pensiero costante all'innovazione dei linguaggi. E la Cineteca di Bologna lo propone per ART CITY Cinema il 3 e 4 febbraio, accompagnato dalla produttrice Mitra Farahani. Tra le considerazioni con cui critici e storici del cinema hanno accolto il nuovo lavoro del regista della Nouvelle Vague, si spiega come Godard qui "rimugina sui suoi pensieri e lo fa con un metodo di smontaggio e ri-montaggio infinito di mille frammenti di pittura, cinema, televisione, libri, video, voci off". Farahani è anche autrice del film Fifi Howls from Happiness, in programma il 2 e 3 febbraio, presente l'autrice.

Art City Bologna (1-3 febbraio) è il programma di mostre ed eventi promosso dal Comune in occasione di Arte Fiera. Sabato 2 la Cineteca propone anche corti d'animazione della giapponese Fusako Yusaki sulla storia dell'arte e 'Mi obra maestra' del regista argentino Gaston Duprat.