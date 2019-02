Dal 2/3 stagione Accademia Filarmonica

Dai concerti cameristici all'alta formazione, dalla musica contemporanea alla divulgazione ed educazione alla musica, fino alla seconda edizione dell'Orchestra Mozart Festival. E' la stagione della Regia Accademia Filarmonica di Bologna al via il 2 marzo in sala Mozart col primo dei 10 concerti cameristici del ciclo del sabato pomeriggio: i fratelli Ceccanti, Duccio al violino e Vittorio al violoncello, assieme al pianista Matteo Fossi presenteranno i Trii di Schubert e i sestetti Brahms nella trascrizione per trio di Kirchner. Un'integrale completata nell'ultimo appuntamento del 23 novembre.

In mezzo spazio al Trio delle sorelle Marzadori (11/5) per due concerti pianistici e tre appuntamenti con gli strumentisti dell'Orchestra Mozart. Il complesso sinfonico fondato da Claudio Abbado torna in aprile (26, 27 e 28) diretto da Bernard Haitink.

Di spicco anche l'offerta quartettistica con tre serate aperte dal Quintetto Bartholdy (1/4) cui seguiranno lo spagnolo Quarteto Quiroga e il polacco Meccore.