Un weekend alla scoperta del Parmigiano Reggiano Dop: torna il 13 e il 14 aprile l'edizione primaverile dei caseifici aperti nel territorio emiliano. Due giorni di visite guidate, attività per i bambini e soprattutto di degustazioni in oltre 50 caseifici tra Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova.

Decine i produttori che apriranno le porte delle proprie aziende per permettere ai visitatori di assistere alla nascita del Parmigiano Reggiano e passeggiare nei magazzini di stagionatura. È l'occasione non solo per un fine settimana goloso ma anche per saperne qualcosa in più sui metodi di lavorazione artigianale del Parmigiano, tecniche che si tramandano da oltre nove secoli. E poi per i palati più gourmet sarà l'occasione per degustare le varie sfumature di gusto della Dop emiliana, dal Parmigiano Reggiano stagionato 12 mesi agli aromi di quelli stagionati anche 36 o 48 mesi. Aperto ai visitatori anche il Consorzio del Parmigiano Reggiano.