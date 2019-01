Samp: Regini alla Spal in prestito

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Vasco Regini lascia la Sampdoria e passa in prestito secco alla Spal. Il giocatore era rientrato a fine dicembre dopo un brutto infortunio patito a luglio durante il ritiro estivo con la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Intento, secondo quanto appreso, non arriverà a Genova in maglia blucerchiata l'esterno destro difensivo del Chievo Fabio Depaoli. La Samp infatti non ha trovato l'accordo col club clivense.