Salute: al via campagna #lottoanchio

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Creare una "teen room" nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, uno spazio su misura dei pazienti adolescenti. A questo punta la raccolta online di fondi lanciata con la quinta edizione di #Lottoanchio, campagna di sensibilizzazione dedicata alla Giornata mondiale della lotta al cancro infantile di Ageop Ricerca Onlus, l'Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica che dal 1982 si dedica alla cura dei bambini in terapia presso il Sant'Orsola.

L'obiettivo è raccogliere 40 mila euro per la 'teen room', uno spazio innovativo dedicato ai teenager ricoverati e dotato di strumenti tecnologici e musicali per far nascere un laboratorio di Musica e nuove attività sviluppate per i ragazzi ricoverati. Il crowdfunding sarà aperto dal primo febbraio al primo aprile su www.ideaginger.it.