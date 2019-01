Juraj Valcuha dirige Mahler e Strauss

La stagione concertistica dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna si aprirà il 2 febbraio alle 20.30 con l'esecuzione della Sinfonia N. 6 in la minore, 'Tragica', di Gustav Mahler diretta da Juraj Valčuha. Il 43enne direttore di Bratislava torna a Bologna, dove ha già diretto vari concerti sinfonici e tre opere (è ancora vivo il ricordo dello straordinario 'Peter Grimes' del 2017), con una delle pagine più impegnative ed emblematiche del sinfonismo di inizio Novecento. "Sono entusiasta di questo impegno - spiega - perché mi permette di lavorare con l'orchestra al suo completo. La Sesta col suo organico sterminato richiede il coinvolgimento di tutti gli strumenti. Anche se il mio debutto a Bologna non fu molto felice (l'orchestra scioperò in occasione di 'Boheme' nel 2007), il rapporto con i professori bolognesi dopo le tante collaborazioni è ora molto positivo".