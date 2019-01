J-Ax e Articolo 31 al Bologna Sonic Park

Sono già sette i concerti in programma la prossima estate al 'Bologna Sonic Park', il nuovo festival musicale organizzato da Vertigo che - nelle intenzioni degli organizzatori - riaccenderà i riflettori dopo alcuni anni di chiusura sull'Arena Parco Nord, palco storico per i live italiani di alcuni tra i più importanti artisti mondiali. Oggi al cartellone 'in progress' si aggiungono J-Ax ed Articolo 31, in collaborazione con Dj Jad, in programma sabato 29 giugno.

Gli altri appuntamenti già comunicati da Vertigo: 27 giugno l'unica data italiana di Slipknot (Amon Amarth, Testament, Trivium, Lacuna Coil, Eluveitie + opening act), 28 giugno Salmo, 5 luglio Skunk Anansie, 7 luglio Weezer + Royal Republic (unica data italiana), 10 luglio Greta Van Fleet (unica data italiana), 20 luglio The Australian Pink Floyd Show.