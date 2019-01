Incendio a Bologna, quattro feriti lievi

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Quattro persone sono rimaste lievemente ferite in un incendio scoppiato, dopo le 9, in un appartamento al secondo piano di un condominio in zona Savena, in periferia a Bologna. A chiamare i vigili del fuoco segnalando il rogo in via Francesco Nullo è stato il proprietario dell'abitazione, un italiano 50enne, uscito in tempo dall'edificio. A quanto si apprende le cause del rogo sarebbero di natura accidentale, forse le fiamme sono partite dal cavo di un televisore. Durante l'intervento, alcune persone hanno dovuto lasciare il proprio appartamento. Sul posto due ambulanze del 118, la polizia e la polizia locale. Due persone sono state medicate sul posto, altri due residenti anziani sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti.