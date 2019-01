Strage di Bologna, Gilberto Cavallini in aula

Gilberto Cavallini si riserva di presentare denuncia per calunnia contro l'associazione familiari delle vittime della Strage del 2 agosto. "Mi riprometto di presentare denuncia per calunnia contro gli estensori della cosiddetta scheda Cavallini datata 22 maggio 2014, presente nel fascicolo della Procura per le falsità e le gravi accuse ivi contenute", ha detto, leggendo in aula dichiarazioni spontanee, riferendosi a una parte dell'esposto dell'associazione, che diede il via alle nuove indagini. "Continua a offendere il sentimento di una città", ha detto il sindaco di Bologna Virginio Merola.

L'ex terrorista dei Nar si è presentato nell'aula della Corte di assise di Bologna dove ha risposto, da imputato, alle domande delle parti sul suo coinvolgimento nella strage del 2 agosto 1980. In regime di semilibertà a Terni, Cavallini è entrato senza incrociare giornalisti e fotografi all'ingresso del tribunale e ha preso posto di fianco ai suoi difensori, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini. È la prima volta dall'inizio del processo a suo carico che Cavallini è in aula, accusato di concorso in una strage di quasi 39 anni fa in cui morirono 85 persone e 200 rimasero ferite alla stazione di Bologna.