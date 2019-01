Presidente del Pro Piacenza indagato, Gdf in sede club

Maurizio Pannella, presidente del Pro Piacenza - società calcistica di serie C alle prese con una grave situazione economica e societaria - è indagato dalla Procura di Piacenza per truffa, appropriazione indebita e falso in fatturazione. Questa mattina la Guardia di Finanza si è presentata nella sede del club in via De Longe, alla periferia della città, per raccogliere ulteriore documentazione sulla situazione della società rossonera che non scende in campo da due mesi per problemi sportivi e amministrativi. Inquirenti e forze dell'ordine si sono attivati anche grazie alle segnalazioni dell'ex direttore generale Massimo Londrosi, che aveva rendicontato il quadro di difficoltà della società.