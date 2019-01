Ambiente, nel 2018 42mila controlli dei Cc Forestali

Animali esotici imbalsamati, articoli di pelletteria realizzati con rettili protetti, oltre a coralli, soprammobili in avorio e anche farmaci cinesi realizzati con il liquido di bile della cistifellea dell'orso. Sono alcuni dei 'pezzi' sequestrati nel corso degli ultimi anni dai Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna, che nel 2018 hanno svolto oltre 42.000 controlli nei settori della tutela del territorio, della flora e della fauna, oltre che nelle discariche di rifiuti e per prevenire bracconaggio e incendi boschivi. Più di 500 gli illeciti penali scoperti e circa 2.400 quelli amministrativi, che hanno portato alla denuncia di 499 persone e a sanzioni per un milione e mezzo di euro.

I dati sono stati illustrati in occasione della presentazione a Bologna del calendario Cites 2019, quest'anno dedicato alla 'Cooperazione internazionale contro il traffico di specie protette', alla presenza anche degli alunni di alcune scuole.