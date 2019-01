Pronti mille trattori 'spazzaneve' in Emilia-Romagna

Oltre mille trattori agricoli sono pronti a pulire le strade dalla neve attesa per questa notte in Emilia-Romagna anche a quote basse. Lo comunica la Coldiretti regionale sottolineando che l'agricoltore "spazzaneve" può intervenire grazie alla legge di orientamento che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attività funzionali "alla sistemazione e manutenzione del territorio" anche attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici agricoli.

Pur ricordando come il brusco abbassamento delle temperature metta a rischio la raccolta di verdure e ortaggi, Coldiretti benedice l'arrivo della neve perché il manto che copre le coltivazioni, ad esempio di mais e grano, da un lato serve a riparare le colture dal gelo e dall'altro contribuisce a ripristinare le risorse idriche che scarseggiano a causa della siccità che perdura dall'inizio dell'inverno.