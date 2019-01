Tennis: Davis, un 14enne in team Russia

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Nella squadra russa che venerdì e sabato affronterà la Svizzera per la Coppa Davis ci sarà anche un tennista 14enne. Si chiama Konstantin Zhzhenov e andrà a affiancare i compagni Karen Khachanov, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ed Evgeny Donskoy selezionati dal capitano Shamil Tarpischev per l'incontro di qualificazione con gli elvetici in programma alla tennis Arena di Biel. Nato il 17 aprile 2004 (quindi 14 anni, 9 mesi e 23 giorni al momento delle convocazioni), Zhzhenov è il tennista più giovane tra i 116 selezionati dai vari capitani per le sfide del turno di qualificazione previste dal nuovo format della Davis. Se dovesse debuttare diventerebbe il giocatore russo più precoce a difendere i colori del proprio Paese, visto che il record attualmente appartiene ad Andrey Rublev, che esordì a 16 anni e 329 giorni, nel 2014, contro il Portogallo. Il record assoluto quanto alla minore età appartiene invece al tennista di San Marino Marco De Rossi, sceso in campo a soli 13 anni e 319 giorni nel 2011.