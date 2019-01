Inzaghi, ora Bologna ha un tifoso in più

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - "Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene per il futuro. Da ora Bologna ha un tifoso in più.

#bolognanelcuore". Così, sul suo profilo Instagram, Filippo Inzaghi saluta la città e la tifoseria emiliana all'indomani del suo esonero dal club rossoblù dopo la sconfitta casalinga patita domenica per mano del Frosinone. "Si è conclusa un'esperienza professionale molto importante per la mia carriera - scrive -. Mi dispiace tanto lasciare Bologna, dove in questi mesi, io e il mio staff abbiamo avvertito grande affetto e stima.. Ora dentro me c'è rammarico e delusione per non essere riuscito ad evitare la situazione che si è venuta a creare ma ci tengo davvero a ringraziare i Tifosi bolognesi per il supporto che ci hanno sempre dimostrato durante questa stagione difficile e sofferta e - conclude l'ex attaccante del Milan e della Nazionale - tutte le meravigliose persone che ho incontrato in questo percorso".