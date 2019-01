Un uomo di 87 anni, Quarto Forti, è stato investito e ucciso questa mattina alle 5.30 a San Giorgio, frazione di Cesena, da un'utilitaria guidata da una donna di 29 anni. L'anziano era appena uscito di casa ed è morto sul colpo. La conducente in un primo momento si è allontanata, poi dopo circa tre ore in stato di choc si è presentata spontaneamente in caserma dai Carabinieri. È stata denunciata per omicidio stradale e per fuga del conducente dopo un incidente mortale.