Riunione a Bologna,verso esonero Inzaghi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - La dirigenza del Bologna è riunita al gran completo a Casteldebole. "Il futuro di Inzaghi lo deciderò domani", aveva detto ieri il patron rossoblù Joey Saputo, in seguito al pesante ko interno della squadra nello spareggio salvezza con il Frosinone e il giorno è arrivato. All'incontro partecipano anche l'ad Fenucci, il diesse Bigon e Marco Di Vaio. Nelle prossime ore sarà ufficiale il destino di Inzaghi, che corre verso l'esonero dopo che nelle ultime ore il Bologna ha avuto contatti per Sinisa Mihajlovic, prima scelta per la panchina. Seguono De Biasi e il ritorno di Donadoni, sotto contratto con i rossoblù fino al 30 giugno.