Leopardi protagonista incontri Unibo

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Letteratura, arte, filosofia, scienze, tecnologie digitali, studi medici e giuridici sono le discipline della rassegna 'Unibocultura eventi', in cui l'Università di Bologna presenta le progettazioni di queste aree culturali con iniziative da febbraio ad aprile. In cartellone sei incontri all'aula absidale di santa Lucia sulla poesia di Giacomo Leopardi, mettendo a confronti studiosi del poeta con esperti di discipline diverse, curati da Marco Antonio Bazzocchi e Paola Italia. Per sei domeniche mattina, dal 3 febbraio, sono previste visite guidate alla 'Palazzina della Viola', edificio di fine '400 che conserva importanti affreschi e ora sede del progetto Erasmus. 'La forza delle lettere' celebrerà in sei incontri con vari esperti il mondo della 'lettera' intesa come fondamento di civiltà e di cultura visiva. In 'Io sono/Io non sono' si parlerà delle identità delle professioni, inizio scrittrice Michela Murgia e l'attore Lino Guanciale. Il programma su eventi.unibo.it/uniboculturaeventi.