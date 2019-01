Doppio trapianto da donazione cuore fermo

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Nuova donazione a cuore fermo al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che ha consentito così due trapianti: uno di fegato nel capoluogo emiliano e di un rene a Modena, mentre l'altro rene, destinato a Parma, non è risultato idoneo. Si tratta della quarta donazione a cuore fermo che si registra al Policlinico bolognese, la diciottesima in Regione a partire dal 2016.

Dal 2016 ad oggi sono state in tutto 18 le donazioni di organi a cuore fermo in Emilia-Romagna andate a buon fine.

Queste hanno reso possibile 40 trapianti: per la precisione 16 di fegato e 24 di rene. Al Sant'Orsola le donazioni a cuore fermo sono state 4, di cui 3 andate a buon fine e che hanno permesso 2 trapianti di fegato e 5 di rene sempre a Bologna.