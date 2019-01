Design Innovation Award a Ferretti

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Alla 10/a edizione dei Design e Innovation award della nautica, organizzati a Cortina d'Ampezzo da Boat International Media, successi per il gruppo Ferretti. Il nuovo planante Custom Line 120' "Vista Blue" (primo Custom Line firmato Paszkowski Design) ha vinto nella categoria Best New Production Yacht Design.

Il nuovo Riva 110' Dolcevita è stato invece insignito del premio Best Exterior Styling Motor Yacht. Nato dalla collaborazione con Officina Italiana Design (studio fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta), ha convinto la giuria per la sua aerodinamicità complessiva. "Vincere premi così importanti con due barche diverse - ha commentato l'AD di Ferretti Group, Avvocato Alberto Galassi - è la conferma che la nostra visione della nautica corrisponde al gusto dei massimi esperti del settore. Fare innovazione significa impegnarsi in progetti di cui saprai il valore e il gradimento solo dopo la première ufficiale. Investire su talento, novità e ricerca è l'unica via per restare ai vertici".