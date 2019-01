Camion tampona spargisale in A14

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Mentre percorreva l'Autostrada A14 Bologna-Taranto in carreggiata sud, questa mattina alle 5.30, un tir ha tamponato, per cause da accertare, un mezzo spargisale che si è ribaltato a lato della carreggiata. L'incidente è avvenuto al chilometro 33 già nel Comune di Castel San Pietro Terme. Sul posto per i rilievi la polizia stradale, i vigili del fuoco, grazie ad un nuovo sistema di taglio elettrico completo di pinze, hanno liberato il conducente del mezzo stradale dall'abitacolo. In tutto sono stati impegnati sette vigili del fuoco. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dal 118 in condizioni non gravi.