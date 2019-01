tensione a Bologna, polizia schierata

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Un cordone di sicurezza della polizia, in via dello Sport a Bologna, presidia l'ingresso laterale allo Stadio Dall'Ara al termine della la partita Bologna-Frosinone, finita 4-0 per gli ospiti. Dopo il terzo gol della squadra laziale, i tifosi rossoblu hanno iniziato a lasciare la tribuna centrale e la curva. Si sono levati cori "Fenucci stiamo arrivando", all'indirizzo dell'amministratore delegato della società Alcuni tifosi si sono radunati in via dello Sport nei pressi dell'ingresso da cui anche i dirigenti accedono allo stadio.

Schierati agenti di polizia in tenuta anti-sommossa.