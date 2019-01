Calcio: furia Saputo "Il Bologna ha fatto pena"

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Non c'è traccia di Filippo Inzaghi e dei giocatori, nel dopo partita di Bologna-Frosinone. In casa rossoblù, c'è spazio solo per la rabbia di patron Saputo, che domani comunicherà il destino dell'allenatore, appeso a un filo sottilissimo, con i nomi di Mihajlovic (quello che al momento sembra in vantaggio), Donadoni, De Biasi, Delneri e Cosmi che circolano da settimane nell'ambiente.

"Oggi la squadra sul campo ha fatto pietà, abbiamo perso senza carattere, sono molto deluso per come abbiamo giocato. Le decisioni le prendiamo domani, una cosa che non voglio fare è prendere le decisioni con la testa calda. Ma le cose cambieranno, abbiamo fatto errori e dobbiamo correggerli il più presto possibile".

Prima di parlare in sala stampa, Saputo ha incontrato i tifosi, che si erano radunati fuori dallo stadio all'ingresso della tribuna. "Sono molto deluso - ha detto l'imprenditore italo-canadese - per come abbiamo giocato davanti ai tifosi, non lo posso accettare e ne parlerò coi giocatori, che se vogliono stare qui a Bologna devono dare di più. Fino a oggi sono stato un presidente che non critica, faccio di tutto per mettere i giocatori nella migliore situazione e non lo posso accettare, chiedo scusa ai nostri tifosi che hanno subito questa partita oggi, ma non è il Bologna che voglio vedere io e cambierà".

Saputo ha detto di non aver parlato con Inzaghi, ma il destino del tecnico rossoblù sembra segnato. "Le cose cambieranno", si è limitato a dire Saputo.

In casa Frosinone, invece, Marco Baroni non nasconde la gioia per un successo che rimette in corsa i ciociari per la salvezza e rivitalizza un gruppo reduce dal 5-0 subito dall'Atalanta: "Era una partita importante, decisiva, per noi questa con il Bologna. L'abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica. Ho fatto i complimenti alla squadra. La partita con l'Atalanta, giocata con una certa emergenza al cospetto di un avversario difficile, ha portato a galla tanti piccoli problemi: la sconfitta ci poteva stare, non l'atteggiamento del secondo tempo. Ho chiesto risposta alla squadra, perché sul piano dell'atteggiamento non si deve mai mancare. La risposta è arrivata. Questa deve essere la strada nostra, la filosofia del Frosinone per continuare il campionato". (ANSA).