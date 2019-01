Bologna esce fra fischi, Inzaghi rischia

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Il Bologna sprofonda, e dagli spalti, a fine partita, piovono fischi. La panchina di Pippo Inzaghi, a questo punto, è a fortissimo rischio. La dirigenza valuterà nelle prossime ore se sollevare dall'incarico Inzaghi, a cui aveva riconfermato la fiducia al termine del girone di andata nonostante i soli 13 punti, annunciando rinforzi per tentare di dare una svolta alla stagione. La svolta non è arrivata nonostante gli acquisti di Sansone e Soriano e ora Filippo Inzaghi rischia grosso.

l presidente del Bologna Joey Saputo, al termine della partita persa 4-0 con il Frosinone, è uscito dallo stadio per parlare con i tifosi.

Alcuni gruppi della curva avevano infatti raggiunto l'ingresso della tribuna con l'intenzione di contestare la dirigenza, con la polizia in tenuta antisommossa.

A quel punto Saputo, scortato dalla polizia, è uscito per un confronto e per raccogliere lo sfogo, civile nei toni, ma fermo nella sostanza, dei portavoce della curva. Al termine dell'incontro Saputo ha raccolto anche un applauso dai tifosi.