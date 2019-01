Meningite, grave bimbo di tre anni

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Un bambino di tre anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Modena per una caso di meningite di origine, precisa l'Azienda Usl, "quasi certamente batterica".

Il bimbo, che frequenta un asilo di Fiorano Modenese è stato accompagnato ieri sera all'ospedale di Sassuolo, poi trasferito a Modena In attesa della identificazione del batterio responsabile, è stata avviata l'identificazione dei contatti per offrire la profilassi. Alla terapia antibiotica sono stati sottoposti i bimbi dell'istituto frequentato e il personale scolastico (in tutto un centinaio di persone). Analoghe misure vengono proposte anche ad altri contatti stretti a rischio in ambito scolastico ed extrascolastico individuati I campioni prelevati sono al laboratorio per l'individuazione dell'agente eziologico.